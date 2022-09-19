Felipe Melo ve David Luiz Flamengo - Fluminense maçında birbirine girdi!

Felipe Melo ve David Luiz Flamengo - Fluminense maçında birbirine girdi!

Brezilya Serie A'da 27. haftada oynanan derbi maçında Flamengo ile Fluminense karşılaştı. Sahadan galip ayrılan takım 2-1'lik skorla Fluminense olurken, mücadelede yaşanan olaylar maçın önüne geçti. 5 kırmızı kartın çıktığı müsabakada eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo ile David Luiz birbirine girdi. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2022- 15:37