Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'ye dev talip!
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Napoli'ye giden Kim Min-Jae'ye İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un talip olduğu iddia edildi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 24.09.2022- 18:24
İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool'un, Napoli'nin 25 yaşındaki stoperi Kim Min-Jae'yi transfer etmek istediği belirtildi.
50 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ VAR
Fenerbahçe'den 18 milyon Euro'ya transfer edilen başarılı stoper için Napoli, 50 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedeli belirlenmişti. Ancak bu gelecek sezondan itibaren geçerli olacak.
KOULIBALY'Yİ ARATMADI
Haberde Güney Koreli stoperin, İtalyan ekibinde gösterdiği performansla Kalidou Koulibaly'nin yokluğunu aratmadığı ifade edildi. Bununla birlikte birçok kulübün transfer listesine girdiği, bunlardan birinin de Liverpool olduğu kaydedildi.
Ayrıca İngiliz devinin, Joel Matip ve Joe Gomez'in yetersiz performansı, Virgil Van Dijk ve Konate ile de rakebete girecek bir savunma oyuncusu transferini zorunluluk olarak gördüğü aktarıldı.
Kim Min-Jae, Napoli ile çıktığı toplam 8 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.