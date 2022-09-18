Milan 1-2 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Seria A'da haftanın maçında Milan evinde Napoli'yi konuk etti. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Napoli oldu. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Matteo Politano ve 78. dakikada Giovanni Simeone attı. Milan'ın tek golü ise 69. dakikada Olivier Giroud'dan geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2022- 00:02