Roma 0-1 Atalanta (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Roma sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Atalanta oldu. Milli futbolcularımız Zeki Çelik Roma'da Merih Demiral'da Atalanta'da 90 dakika görev aldılar.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 18.09.2022- 21:24
Atalanta'ya galibiyeti getiren golü 35. dakikada 18 yaşındaki stoper Giorgio Scalvini kaydetti.
Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, 57. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Türk milli futbolculardan Roma'da foram giyen Zeki Çelik ile Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, ilk 11'de yer aldılar ve 90 dakika sahada kaldılar.
Bu sonucun ardından Roma, 13 puanda kaldı. Atalanta ise 17 puanla zirveye yükseldi.
Atalanta, milli aradan sonra Fiorentina'yı ağırlayacak. Roma ise Inter deplasmanına gidecek.