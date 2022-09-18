Atletico Madrid 1-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

La Liga'nın 6. haftasında Atletico Madrid evinde Real Madrid'i konuk etti. Derbide kazanan 2-1'lik skorla Real Madrid oldu. Real Madrid'in gollerini Rodrygo ve Valverde kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Hermoso'dan geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2022- 00:02