Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor… Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların sonucunda tur atlayacak takımlar 2. eleme turuna yükselecek.
İŞTE A SPOR'DAN CANLI YAYINLANACAK MAÇLAR:
13 EYLÜL 2022 SALI
13:00 SERHAT ARDAHAN SPOR – KARS 36 SPOR - CANLI
15:45 BİGASPOR - AKHİSARSPOR - CANLI
14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA
15:45 BERGAMA BELEDİYESPOR - KARŞIYAKA - CANLI
19:00 ESKİŞEHİRSPOR - GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK - CANLI
15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE
13:00 NİĞDE ANADOLU FK - YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş. - CANLI
15:45 ÇATALCASPOR - EDİRNESPOR - CANLI