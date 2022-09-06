Nathan Redmond kimdir, nereli, kaç yaşında? - Nathan Redmond hangi takımlarda oynadı? | Transfer haberleri

Adını sık sık 4 büyüklerle yan yana duyduğumuz ve transfer döneminin en yıldız isimlerinden başarılı futbolcu Nathan Redmond'un profesyonel kariyeri ve futbol geçmişi sporsevereler tarafından merak ediliyor. Peki Nathan Redmond kimdir, nereli, kaç yaşında? Nathan Redmond hangi takımlarda oynadı? İşte Nathan Redmond hakkında tüm merak edilenler...

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer savaşında sürekli ismi geçen Nathan Redmond'un kariyeri, oynadığı takımlar ve meslek hayatı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İngiliz basınında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Nathan Redmond'a transfer teklifini yaptığı öne sürülürken arama motorlarında araştırılan Nathan Redmond kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte Nathan Resmond kariyeri ve bilinmeyenleri...

NATHAN REDMOND KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

6 Mart 1994'te İngiltere'de doğan Premier League kulübü Southampton için kanat veya forvet olarak oynayan İngiliz profesyonel futbolcu Nathan Redmond, 28 yaşındadır.

İngiliz futbolcu Redmond, kariyerine memleketi olan Birmingham City'de bir genç olarak başladı. A takımdaki ilk maçına Ağustos 2010'da Lig Kupası ikinci tur maçında Rochdale'e karşı çıkt�� ve 16 yıl 173 günle kulübün en genç ikinci oyuncusu oldu. İngiltere'yi 19 yaş altı seviyelerde temsil ettikten sonra, Redmond 21 yaş altı ilk maçını 2013 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası finallerinde yaptı. 2016 yakın sezonunda Norwich'ten Southampton'a geçiş yapmadan önce 2013 yakın sezonunda Premier Lig kulübü Norwich City'ye katıldı.

NATHAN REDMOND HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Birmingham U18 (2010-2011)

Burton Albion (2010-2011)

Birmingham U18 (2011-2012)

Birmingham (2013-2014)

Norwich (2016-2017)

NATHAN REDMOND KARİYERİ

Redmond, ilk olarak 15 Ekim 2009'da İngiltere 16 yaş altı takımı için oynadı. 16 yaş altı İngiltere, 2009 Zafer Kalkanı'nın açılış maçında Galler'deki meslektaşlarını yenerken, maçın tek hedefi için yapılanmaya katıldı . kazanmak için gittikleri bir turnuva. 2010 yılında, dört maçın hepsinde oynadı ve ilk uluslararası golünü, 16 yaş altı Montaigu Turnuvası finaline ulaştığında attı.

17 yaş altı İngiltere formasıyla ilk maçına 3 Ağustos 2010'da İskandinav Turnuvası'nda 17 yaş altı Finlandiya'yı 5-0 yendikleri maçta yaptı, ve açılış golünü 17 yaş altı Danimarka'ya attı, İngiltere devam ederken finalde 17 yaş altı İsveç'i yenmek. Redmond, 2011 Avrupa 17 yaş altı şampiyonasına katılmaya hak kazanan İngiltere 17 yaş altı takımının bir parçasıydı. Seçkin tur grubunu bitirmek için İspanya'yı yenmek zorunda olan Redmond, İngiltere 2-1 kazanırken Raheem Sterling çaprazından golü açtı. Son aşamalarda, ilk iki grup maçına, Fransa ile beraberlik ve Danimarka'ya mağlubiyetle başladı ve kalan grup maçında yedek oldu, İngiltere'yi yarı finale çıkaran Sırbistan'a karşı 3-0'lık bir galibiyet aldı. -final ve 2011 FIFA U-17 Dünya Kupası için kalifikasyonlarını onayladı. Redmond, İngiltere'nin Hollanda'ya kaybettiği yarı final maçında ikinci yarının yerine geçti.

Redmond, 17 yaş altı takım arkadaşlarının çoğuyla birlikte 2011'de uluslararası düzeyde rekabetçi olmayan bir yaş grubu olan 18 yaş altı İngiltere'ye yükseldi. Kasım ayında Slovakya'ya 1-1 berabere kaldıkları maçta pozitif bir çıkış yaptı. Sakatlanan Larnell Cole'un yerine 19 yaş altı takımına alınan Redmond, bu seviyedeki ilk maçına Şubat 2012'de, Çek Cumhuriyeti'ne 2-1 yenildikleri maçta Saido Berahino'nun 57. dakikasında yedek olarak girdi. 2012 Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası kadrosunun bir parçasıydı ve Sırbistan'a karşı galibiyet golünü attıİngiltere'nin yarı finale yükseldiğini ve 2013 FIFA U-20 Dünya Kupası'na katılma hakkını teyit eden grup aşamasında.

20 yaş altı menajer Peter Taylor , bir radyo röportajında, "onların dediği gibi, 10 numara olarak da oynayabilecek zeki bir kanat oyuncusu" olarak tanımladığı ve "olağanüstü bir sezon geçirmiş" olan Redmond'un bunu yapacağını doğruladı. 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosunda yer alacak. Birkaç gün sonra, Andros Townsend'in yerine geç olarak 2013 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası finalleri için 21 yaş altı kadrosuna çağrıldı. Tom Ince'nin cezalı ve Wilfried Zaha'nın sakatlanmasıyla Redmond, İngiltere'nin İtalya'ya 1-0 yenildikleri turnuvanın açılış maçına başladı. Kaptan Jordan Henderson, yönetici Stuart Pearce, uzmanlar ve basın Redmond'u genel olarak zayıf bir takım performansında övgü için seçti. Geri dönen İnce ve Zaha ile birlikte üç kişilik bir saldırının bir parçası olarak Norveç'e karşı ikinci grup maçında yerini korudu. The Independent'tan Steve Tongue, onu Jonjo Shelvey ile değiştirene kadar herhangi bir söz veren birkaç kişiden biri olarak tanımladı, ancak 3-1'lik bir yenilgi İngiltere'nin elendiğini doğruladı.

Redmond ilk golü attı ve maçın sponsorlarının adamı seçildi 21 yaş altı İngiltere, kıdemli takım yöneticisi Roy Hodgson yönetiminde, Ağustos 2013'te İskoçya'yı 6-0 yendi. Mayıs 2014'te Galler U21'e karşı hat-trick yaptı . İngiltere'ye 2015 Avrupa Şampiyonası için eleme gruplarında dokuz puanlık bir fark açan 3-1'lik bir galibiyet verdi. Redmond, Southampton'daki takım arkadaşı James Ward-Prowse'un %25'inin önünde, %32 oyla 2016 yılında İngiltere'de Yılın 21 Yaş Altı Oyuncusu seçildi.

16 Mart 2017'de Almanya'ya karşı bir hazırlık maçı ve Litvanya'ya karşı bir Dünya Kupası eleme maçı oynayacak olan üst düzey İngiltere kadrosuna seçildi. İngiltere'deki ilk maçına Almanya maçında çıktı ve 66. dakikada Adam Lallana'nın yerine oyuna girdi.

Bu arada, Redmond'un yeni İrlanda menajeri Mick McCarthy'nin bu ulus için almaya çalışacağı çifte uygun oyunculardan biri olduğu bildirildi. McCarthy, Redmond'un menajeri ile konuştu ancak Şubat 2019'un sonunda oyuncuyla kendisi görüşmeyi başaramadığını söyledi. Redmond'un "olağanüstü formu" ona Gareth Southgate'in 2019 UEFA Uluslar Ligi Finalleri için 27 kişilik geçici grubunda bir yer kazandırdığında McCarthy, temsil etmek istediği kişinin İngiltere olduğunu kabul etti. Ne Redmond ne de Southampton takım arkadaşı James Ward-Prowse son 23'ü yapamadı, ancak ikisi de turnuva öncesinde kadroyla antrenmanlara devam etti.

Mart 2021'de televizyonda yayınlanan bir röportajda Jamaika Futbol Federasyonu (JFF) başkanı Michael Ricketts , Redmond'u ülkenin şanslarını artırma planının bir parçası olarak "Jamaika pasaportunu alma sürecinde" olduğunu söylediği uygun İngiliz oyuncular listesine dahil etti. 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Üç hafta sonra Redmond, Southampton merkezli Daily Echo'ya, JFF tarafından kendisiyle temasa geçilmediğini ve ailesiyle bir değişiklik olasılığını görüşmediğini söyledi. Bununla birlikte, JFF daha sonra Redmond'un Jamaika'yı temsil etmesini resmi olarak talep etmek için Nisan 2021'in başlarında Southampton ile resmi olarak temasa geçti.