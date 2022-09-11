Sassuolo Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sassuolo Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da Sassuolo sahasında Udinese'yi ağırlayacak. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Sassuolo-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte Sassuolo Udinese maçının detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2022- 10:38