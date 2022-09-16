Dries Mertens ve Michy Batshuayi Belçika Milli Takımı'na çağrıldı
Belçika Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı iki maç öncesi aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ve Galatasaray'da top koşturan Driens Mertens de listede yer aldı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 16.09.2022- 14:11
Belçika Futbol Federasyonu'nun açıkladığı kadroda Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi ve Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens de yer aldı.
Belçika, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Hollanda ile yapacağı mücadeleler ile grup maçlarını tamamlayacak.