Dries Mertens ve Michy Batshuayi Belçika Milli Takımı'na çağrıldı

Dries Mertens ve Michy Batshuayi Belçika Milli Takımı'na çağrıldı

Belçika Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı iki maç öncesi aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ve Galatasaray'da top koşturan Driens Mertens de listede yer aldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2022- 14:11