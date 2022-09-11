Lazio Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lazio Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da 6. hafta maçında Lazio sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Lazio - Verona maçının detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2022- 10:46