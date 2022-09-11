Freiburg 0-0 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU - ÖZET) Freiburg'da gol sesi çıkmadı!

Almanya Bundesliga 1'in 6. haftasında Freiburg ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki taraf 1'er puanla sahadan ayrıldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2022- 20:24