Leipzig-Borussia Dortmund maçını takip etmek için tıklayın!
Almanya Bundesliga'da heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. 5 puanla 12. sırada yer alan Leipzig sahasında 12 puanla 2. sırada bulunan Borussia Dortmund'u konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın yayın bilgileri aratılıyor.
LEIPZIG-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Leipzig'in sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
LEIPZIG-BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Leipzig: Gulasci; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Kampl, Raum; Forsberg; Nkunku, Werner
Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Ozcan; Brandt, Reus, Reyna; Modeste