Fransa Ligue 1 7. haftasında Rennes ile Auxerre takımları karşılaşı. Roazhon Park Stadı'nda oynanan maçta Rennes rakibini 5-0 yendi.

Karşılaşmada Rennes 3. dakikada Sulemana'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 biterken, ikinci yarıda ise Rennes üst üste goller buldu. 60. dakikada Gouiri skoru 2-0'a taşıdı.

68. dakikada Terrier takımını 3 farklı üstünlüğe taşırken, 78. dakikada ise Tait durumu 4-0 yapt. Perdeyi kapatan golü ise 85. dakikada Abline kaydetti ve Rennes maçı 5-0 galip bitirdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Rennes bu sonucun ardından 11 puana ulaştı. Auexerre ise 7 puanda kaldı. Gelecek hafta Fransa Ligi'nde Rennes deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak. Auxerre ise Lorient ile mücadele verecek.