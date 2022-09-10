Almanya Bundesliga'nın 6. hafta karşılaşmasında Schalke 04 ile Bochum kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
SCHALKE 04-BOCHUM MUHTEMEL 11'LER
Schalke 04: Schwolow; Brunner, Yoshida, Kaminski, Calhanoglu; Krauss, Flick; Larsson, Drexler, Butler; Terodde.
Bochum: Riemann; Gamboa, Ordets, Heintz; Osei-Tutu, Losilla, Stoger, Janko; Asano; Hofmann, Zoller.
SCHALKE 04 BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Schalke 04 ile Bochum arasında oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.