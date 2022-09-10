Schalke 04-Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Schalke 04-Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Schalke 04 sahasında Bochum' konuk edecek. Ev sahibi ekip kazanarak ilk galibiyetini almak isterken, konuk takım ise ilk puan veya puanlarını alarak sahadan ayrılmayı planlıyor. Peki; Schalke 04-Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2022- 12:00