Hoffenheim-Mainz maçını takip etmek için tıklayın!
Almanya Bundesliga'da heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. 9 puanla 7. sırada yer alan Hoffenheim sahasında 10 puanla 5. sırada bulunan Mainz'i konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın yayın bilgileri aratılıyor.
HOFFENHEIM-MAINZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hoffenheim'ın sahasında Mainz'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak ve mücadele Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
HOFFENHEIM-MAINZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Hoffenheim: Baumann; Ozan Kabak, Vogt, Akpoguma; Skov, Promel, Geiger, Angelino; Baumgartner; Kramaric, Rutter
Mainz: Zentner; Bell, Hack, Leitsch; Widmer, Kohr, Barreiro, Aaron; Lee; Burkardt, Onisiwo