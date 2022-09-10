Hertha Berlin-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Hertha Berlin-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Hertha Berlin sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Ev sahibi ekip kazanarak seri başlatmak isterken, konuk takım ise çıkış yapmayı planlıyor. Peki; Hertha Berlin-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022- 12:00