Almanya Bundesliga'nın 6. hafta karşılaşmasında Hertha Berlin ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
HERTHA BERLIN-BAYER LEVERKUSEN MUHTEMEL 11'LER
Hertha Berlin: Christensen; Kenny, Uremovic, Kempf, Plattenhardt; Sunjic, Tousart, Serdar; Lukebakio, Kanga, Ejuke.
Bayer Leverkusen: Hradecky; Tah, Tapsoba, Hincapie; Frimpong, Andrich, Demirbay, Bakker; Diaby, Schick, Hudson-Odoi.
HERTHA BERLIN BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hertha Berlin ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak maç, saat 16.30'da başlayacak. Mücadele beIN Connect ve Tivibu Spor 4'ten canlı yayınlanacak.