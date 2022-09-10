PSG-Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

PSG-Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) sahasında Brest'i konuk edecek. Ev sahibi ekip galip gelip haftayı lider kapatmak isterken, konuk takım alt sıralardan kurtulmayı planlıyor. Peki; PSG-Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022- 10:00