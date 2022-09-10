Fransa Ligue 1'in 7. hafta karşılaşmasında PSG ile Brest kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
PSG-BREST MUHTEMEL 11'LER
PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe, Neymar.
Brest: Bizot; Duverne, Dari, Chardonnet, Herelle, Brassier; Magnetti, Belkebla, Lees-Melou; Honorat, Slimani.
PSG BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
PSG ile Brest arasında oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 ve beIN Sports Max'ten canlı yayınlanacak.