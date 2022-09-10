Fransa Ligue 1'in 7. hafta karşılaşmasında Marsilya ile Lille kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
MARSILYA-LILLE MUHTEMEL 11'LER
Marsilya: Lopez; Mbemba, Bailly, Gogot; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Sanchez, Gerson; Suarez.
Lille: Leonardo; Diakite, Fonte, Djalo, Ismaily; Andre, Angel Gomes; Zhegrova, Cabella, Bamba; David.
MARSILYA LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Marsilya ile Lille arasında oynanacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 4'ten canlı yayınlanacak.