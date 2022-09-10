Marsilya-Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Marsilya-Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Marsilya sahasında Lille'i konuk edecek. Ev sahibi ekip kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isterken, Lille ise çıkış yapmayı planlıyor. Peki; Marsilya-Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2022- 10:00