Lens - Troyes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Lens - Troyes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor 7. hafta karşılaşmasında Lens, evinde Troyes'i ağırlayacak. ��ki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2022- 11:40 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022- 22:04