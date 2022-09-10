Nijmegen 1-1 Fortuna Sittard (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hollanda Eredivisie'nin 6. haftasında NEC Nijmegen ile Fortuna Sittard ile karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz'ın ilk 11'de sahaya çıktığı maçta oyuna sonradan giren Oğuzhan Özyakup çok şık bir gole imza attı. Mücadelenin kalan dakikalarında Nijmegen'in golüne engel olamayan Sittard sahadan 1-1 ile ayrıldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2022- 19:38