Montpellier - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Montpellier ile Lille heyecanlı karşılaşmaya hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Montpellier - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Montpellier - Lille karşılaşmasına dair merak edilenler...

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Montpellier ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Montpellier - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONTPELLIER - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Montpellier - Lille maçı 4 Eylül Pazar günü saat 14.00'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.