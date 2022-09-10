Espanyol 2-3 Sevilla (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga 5. hafta mücadelesinde Sevilla, deplasmanda Espanyol'u 3-2 mağlup etti. Sevilla bu sonucun ardından bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2022- 19:30