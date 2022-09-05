Türk futbol tarihinde önemli bir yer tutan, Eskişehirspor taraftarlarının gönlünde büyük bir yara olan Ediz Bahtiyaroğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Ediz Bahtiyaroğlu hangi takımlarda oynadı? Ediz Bahtiyaroğlu ne zaman vefat etti?

Eskişehirspor formasıyla taraftarların gönlünde taht kuran Ediz Bahtiyaroğlu, 2 Ocak 1986 yılında dünyaya geldi. Ediz Bahtiyaroğlu (Edis Bahtijarevic) Boşnak kökenlidir. Türkiye'de Türk statüsü'nde forma giymekteydi. Ediz, futbola Bursaspor'un altyapısında başladı. 17 yaşına kadar Bursaspor'un PAF takımında forma giydi. O sene takımı küme düşünce 1. Lig'de oynamak yerine Ankaraspor'a transfer olmayı seçti. Ankaraspor'un da PAF takımında denenirken takımın başında olan Samet Aybaba Ediz'in bonservisini Bursaspor'dan satın aldı. Ankaraspor A Takımı ile ilk maçını UEFA Intertoto Kupası'nda oynadı. O maçtan sonra hazır olmadığı gerekçesiyle Keçiörengücü'ne 1 yıllığına kiralandı. Orada yaşadığı şampiyonluğun ardından Ankaraspor'un hazırlık kampına katıldı ve Aykut Kocaman tarafından kadroya dahil edildi. Süper Lig'deki ilk maçına 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısında 79. dakikada oyuna girmesiyle çıktı. Daha sonra 10 maç forma giymeyen Ediz, 30 Eylül 2006'da ilk 11'de çıktığı Sivasspor maçıyla tekrar sahalara dönerek takımın kadrosunun değişmezleri arasına girdi. Ediz 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'a transfer olmuş ve 10 maç takımının formasını giymiştir. 2012-13 sezonunda ise 2 maçta forma giymiştir.

NİŞAN YÜZÜKLERİNİ AYKUT KOCAMAN TAKMIŞTI!

Ediz Bahtiyaroğlu, 5 Nisan 2009'da Ankara'DA düzenlenen törende nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini Aykut Kocaman'ın taktı. Ediz Bahtiyaroğlu 5 Eylül 2012'de yaşamını yitirdi.

EDİZ BAHTİYAROĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Eskişehirspor taraftarının gönlünde taht kuran Ediz Bahtiyaroğlu, 5 Eylül 2012 günü evinde kalp krizi geçirerek vefat etmiştir.