Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, yaz transfer döneminde Al Sharjah'a imza atmıştı. Boşnak oyuncu, ülkesinin Rusya ile oynayacağı dostluk maçında oynayamayacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Miralem Pjanic, Bosna Hersek'in Rusya ile oynayacağı hazırlık maçında oynamayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bosnalı oyuncu, "Bu hazırlık maçının benim açımdan doğru olduğunu düşünmüyorum. Aksine bana göre bu bir skandal." ifadelerini kullandı.

Federasyona bunun doğru olmadığını söyleyeceğini belirten yıldız oyuncu, "Federasyon benim bulunduğum konumu biliyor. Onlara bunun bana doğru gelmediğini söyleyeceğim." dedi.

Öte yandan Rusya ile yapılacak hazırlık maçında Bosna'da Pjanic dışında başka oyuncuların da oynamak istemeyebileceği belirtildi.

Bosna Hersek, Moskova'nın talebiyle 19 Kasım'da St. Petersburg'ta Rusya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.