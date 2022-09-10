Jason Denayer herhangi bir kulüple anlaşamadı ve boşta kaldı!
Transfer haberi: Lyon'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Jason Denayer, şu ana kadar herhangi bir kulüple anlaşamadı. İşte detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 10.09.2022- 14:22
İTALYA OLMADI
Roma ile transfer görüşmeleri yapan Jason Denayer için İtalyanlar, "Listemizde olan bir oyuncu ancak bizim şartlarımıza ikna edemedik" açıklamasını yapmasına rağmen anlaşma sağlayamadı.
BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞME YAPTI
26 yaşındaki futbolcu bonservisine eline aldıktan sonra Uluslar Ligi maçlarının ardından dün İstanbul'a geldi. Basında Galatasaray'ın Jason Denayer'e imza attırmak istediği haberleri çıksa da Fransız basını Denayer'in Galatasaray için değil Beşiktaş için İstanbul'a geldiğini yazdı. Ancak Denayer ile anlaşma sağlanamadı.
TRABZONSPOR İLE GÖRÜŞMESİ OLUMSUZ SONUÇLADI
İddialara göre geçtiğimiz sezon şampiyonu Trabzonspor ile de transfer görüşmesi yapan Belçikalı oyuncu yüksek maaş talep edince görüşmeler tıkandı. Tecrübeli oyuncu ile görüşmeler sona erdikten sonra Denayer, Türkiye'den ayrıldı.
SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU VAR
Galatasaray'da 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık forma giyen Jason Denayer Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.
TRANSFER TAHTASI AÇIK OLAN LİGLER HANGİSİ?
Suudi Arabistan, Yunanistan, Avustralya, Katar gibi ülkelerde hala transfer tahtası açık. Ayrıca Denayer, bonservisi elinde olan oyuncuları transfer etme hakkı olan ligler ile de görüşmeler yaparak kulüp bulabilir. Anlaşma sağlayamadığı zaman ise Ocak ayına kadar kulüpsüz kalma tehlikesinde.