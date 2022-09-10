Jason Denayer herhangi bir kulüple anlaşamadı ve boşta kaldı!

Jason Denayer herhangi bir kulüple anlaşamadı ve boşta kaldı!

Transfer haberi: Lyon'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Jason Denayer, şu ana kadar herhangi bir kulüple anlaşamadı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2022- 14:22