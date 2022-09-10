İspanya La Liga'nın 5. haftasında Rayo Vallecano sahasında Valencia'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 2 maç sonra galip geldi.

İspanya La Liga'nın 5. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano ile Valencia kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 ev sahibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri Palazon ve Nico (k.k) kaydetti. Konuk takımın tek golü uzatma dakikalarında Diakhaby'den geldi.

Bu sonucun ardından Vallecano 2 maç sonra kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırarak 7 puana yükseldi. Valencia ise 6 puanda kaldı.

Ligin 6. haftasında Vallecano deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Valencia ise sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek.