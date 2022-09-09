Dender 2-3 Lierse Kempenzonen (MAÇ SONUCU-ÖZET) Tiago Çukur'un golü yetmedi
Fenerbahçe'nin Belçika 2. Ligi'nde Dender'e kiraladığı Tiago Çukur, takımının Lierse Kempenzonen'e 3-2 mağlup olduğu maçta çok şık bir gole imza attı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 09.09.2022- 23:34
Karşılaşmada deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri; 36. dakikada Joedrick Pupe, 45. dakikada Thiebaut Van Acker ve 79. dakikada Serge Tabekou kaydetti.
Dender'in golleri ise 41. dakikada Kobe Cools ve 52. dakikada Fenerbahçe'den kiralanan Tiago Çukur'dan geldi.
Bu sonucun ardından Lierse Kempenzonen 12 puana yükseldi. Dender 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Lierse Kempenzonen Anderlecht II'yi ağırlayacak. Dender, Deinze deplasmanına gidecek.