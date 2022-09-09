Dender 2-3 Lierse Kempenzonen (MAÇ SONUCU-ÖZET) Tiago Çukur'un golü yetmedi

Fenerbahçe'nin Belçika 2. Ligi'nde Dender'e kiraladığı Tiago Çukur, takımının Lierse Kempenzonen'e 3-2 mağlup olduğu maçta çok şık bir gole imza attı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2022- 23:34