Nottingham Forest - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nottingham Forest - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig'in 6. haftasında Nottingham Forest ile Bournemouth kozlarını paylaşacak. Peki, Nottingham Forest - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Nottingham Forest - Bournemouth maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 11:30