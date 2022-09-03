Premier Lig'in 6. haftasında Wolverhampton ile Southampton kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Wolverhampton, topladığı 3 puanla 18. sırada bulunuyor. 7 puanı bulunan Southampton ise 9. sırada yer alıyor.
WOLVERHAMPTON - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Premier Lig'in 6. haftasında oynanacak Wolverhampton - Southampton maçı 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak ve beIN CONNECT'ten canlı yayınlanacak.
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