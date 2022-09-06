Türkiye 0-4 Portekiz (MAÇ SONUCU-ÖZET)
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında Portekiz'e deplasmanda 4-0 yenildi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 07.09.2022- 00:42
Vizela Stadı'nda oynanan karşılaşmada Portekiz'in gollerini 33. dakikada Telma Encarnaçao, 36. dakikada Francisca Nazareth, 49. dakikada Kezban Tağ (Kendi kalesine) ve 79. dakikada Andreia Faria kaydetti.
Bu sonuçla milliler, grupta 6. mağlubiyetini yaşadı. Türkiye, 6 takımın yer aldığı H Grubu'nu 10 puanla 4. sırada tamamladı.