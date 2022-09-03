MILAN INTER MAÇI CANLI | Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Serie A'nın 5. haftasındaki dev maçta Milan ile Inter kozlarını paylaşacak. Peki, Milan - Inter derbisi ma��ı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milan - Inter maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 14:30 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022- 14:30
Serie A'nın 5. haftasındaki dev derbide Milan ile Inter kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Milan, topladığı 8 puanla 6. sırada bulunuyor. 9 puanı bulunan Inter ise 3. sırada yer alıyor.
MILAN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Serie A'nın 5. haftasında oynanacak Milan - Inter maçı 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
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