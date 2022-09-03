MILAN INTER MAÇI CANLI | Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN INTER MAÇI CANLI | Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Serie A'nın 5. haftasındaki dev maçta Milan ile Inter kozlarını paylaşacak. Peki, Milan - Inter derbisi ma��ı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milan - Inter maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 14:30 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022- 14:30