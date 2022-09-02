İngiltere Championship'te 8. hafta heyecanı yaşanırken West Bromwich ile Burnley karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, West Bromwich - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

West Bromwich - Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te 8. hafta maçında West Bromwich ile Burnley kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Bromwich - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST BROMWICH - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Bromwich - Burnley maçı 2 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.