UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 1. maçında Sevilla ile Manchester City karşı karşıya geldi. Manchester Mavileri mücadeleyi rahat bir şekilde 4-0 kazanmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 1. maçında Sevilla ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Manchester City'de golleri 20 ile 67. dakikalarda Erling Haaland, 58. dakikada Foden ve 90+2. dakikada Ruben Dias kaydetti.

Manchester City, İspanya'da Sevilla'yı 4-0 mağlup etti ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.