Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Fortuna Sittard sahasında Utrecht'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fortuna Sittard - Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fortuna Sittard - Utrecht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fortuna Sittard ile Utrecht karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fortuna Sittard - Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FORTUNA SITTARD - UTRECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fortuna Sittard - Utrecht maçı 2 Eylül Cuma günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.