Adamo Nagalo kimdir, nereli, kaç yaşında? - Adamo Nagalo hangi takımlarda oynadı? | Transfer haberleri

Transfer dönemi tüm heyecanıyla devam ederken ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Adamo Nagalo'nun kim olduğu sporseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarıyla sarı lacivertli forma giyme ihtimali artan Nagalo hakkında sorulan Adamo Nagalo kimdir, nereli, kaç yaşında? - Adamo Nagalo hangi takımlarda oynadı? sorularının cevaplarını haberimizde derledik.

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan genç yetenek Adamo Nagalo'nun profesyonel meslek hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Adamo Nagalo kimdir, nereli, kaç yaşında? - Adamo Nagalo hangi takımlarda oynadı? İşte Adamo Nagalo'nun kariyeri ve bilinmeyenleri...

ADAMO NAGALO KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

22 Eylül 2002'de Gana, Fildişi Sahili'nde doğan 20 yaşındaki genç stoper Adamo Nagalo, 2020 yazında FC Nordsjælland'a katılmadan önce Gana'daki Rüya Hakkı Akademisi'nin bir parçasıydı. Nagalo, kulüpteki ilk profesyonel maçına karşı kulüp U-19 takımı için üç maça çıktı. Lyngby, 12 Mart 2021'de Danimarka Superliga'da Daniel Svensson'ın yerine üç dakika kaldı. 18 yaşındaki Nagalo, 2020-21 sezonunda Nordsjælland formasıyla toplam altı lig maçına çıktı. 2021-22 sezonu öncesinde, Nagalo kalıcı olarak ilk takım kadrosuna terfi etti.

ADAMO NAGALO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?