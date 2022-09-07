Transfer döneminde ismi sık sık Beşiktaş ile yan yana gelen Tayyip Talha Sonuç şimdi de Fenerbahçe ile anılıyor. Hali hazırda Adana Demirspor'da forma giyen genç stoper hakkında merak edilen Tayyip Talha Sonuç kimdir, nereli, kaç yaşında? - Tayyip Talha Sonuç hangi takımlarda oynadı? sorularının cevaplarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Yeni sezonda Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı düşündüğü söylentileri ile ismi sık sık gündeme gelen Tayyip Talha Sonuç için şimdi de Fenerbahçe'nin harekete geçtiği iddia edildi. Sarı lacivertli takımın stoper eksiğini Tayyip Talha ile kapatacağını duyan sporseverler, genç yeteneğin kim olduğu araştırmaya başladı. İşte Tayyip Talha Sonuç'un kariyeri ve bilinmeyenleri...

TAYYİP TALHA SONUÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

17 Aralık 1999'da doğan 22 yaşındaki Tayyip Talha Sonuç, halihazırda Adana Demirspor'da forma giymektedir. İlk profesyonel maçına 2 Haziran 2017 tarihinde Karabükspor formasıyla Süper Lig'de 3-2 yendikleri Akhisar Belediyespor karşısında çıktığında 17 yaşında olan Tayyip Talha Sonuç Karabüklüdür.

TAYYİP TALHA SONUÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kardemir Karabükspor (2010-2016))

Karabükspor Alt (2015 - 2016)

Karabükspor U19 (2016 - 2017)

Karabükspor U21 (2017 - 2018)

Karabükspor (2018 - 2019)

TAYYİP TALHA SONUÇ KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine Karabükspor altyapısında başladı. 2018 yılında 245 bin euro bonservis bedeli ile Adana Demirspor'a transfer oldu. Mavi-lacivertli formayla 96 karşılaşmada görev alan Tayyip Talha, 5 gol kaydetti. 22 yaşındaki genç futbolcu, stoper mevkisinde forma giyiyor. 1.88 cm boyundaki başarılı oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Tayyip Talha Sanuç'un güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon Euro.

A Spor Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Tayyip Talha Sonuç ile ilgilendiğini şu ifadelerle duyurdu:

"Fenerbahçe, Tayyip Talha Sanuç'un durumunu yakından takip ediyor. Adana Demirspor'a istenen bonservis bedelini sordu. Oyuncunun şartlarını sordu. Fenerbahçe'nin görüştüğü başka stoperler de var. Yabancı isimler de var."