Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Premier Lig'in 6. haftasında Aston Villa ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Peki, Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Aston Villa - Manchester City maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 13:00