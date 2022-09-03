Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Union Berlin ile Bayern Münih Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Union Berlin - Bayern Münih maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Union Berlin - Bayern Münih karşılaşmasının detayları haberimizde...

Union Berlin - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 5. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Union Berlin ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Bayern Münih maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports 4, beIN Sports Connect ve Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

UNION BERLIN - BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin

Ronnow; Jaeckel, Knoche, Doekhi; Trimmel, Thorsby, Khedira, Haberer, Ryerson; Siebatcheu, Becker

Bayern Munich

Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Sabitzer, Kimmich; Gnabry, Muller, Sane; Mane