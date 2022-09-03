Wolfsburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg ile Köln Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Wolfsburg - Köln maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Wolfsburg - Köln karşılaşmasının detayları haberimizde...

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Almanya Bundesliga'da 5. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Wolfsburg ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Köln maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports Connect ve Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG - KÖLN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg

Casteels; Baku, Van de Ven, Lacroix, Otavio; Guilavogui, Arnold; Kaminski, Kruse, Philipp; L. Nmecha

Köln

Schwabe; Schindler, Hubers, Kilian, Hector; Skhiri; Ljubicic, Duda, Kainz; Thielmann, Dietz