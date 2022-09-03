Bayer Leverkusen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen ile Freiburg Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Bayer Leverkusen - Freiburg maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Bayer Leverkusen - Freiburg karşılaşmasının detayları haberimizde...

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Almanya Bundesliga'da 5. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Freiburg maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports Connect ve Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN - FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen

Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Palacios, Demirbay, Sinkgraven; Diaby, Schick

Freiburg

Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter; Keitel, Höfler; Sallai, Doan, Grifo; Gregoritsch