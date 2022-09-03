Tottenham - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Premier Lig'in 6. haftasında Tottenham ile Fulham kozlarını paylaşacak. Peki, Tottenham - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tottenham - Fulham maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 11:30
Premier Lig'in 6. haftasında Tottenham ile Fulham kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Tottenham, topladığı 11 puanla 3. sırada bulunuyor. 8 puanı bulunan Fulham ise 8. sırada yer alıyor.
TOTTENHAM - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Premier Lig'in 6. haftasında oynanacak Tottenham - Fulham maçı 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.
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