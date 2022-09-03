Tottenham - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tottenham - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Premier Lig'in 6. haftasında Tottenham ile Fulham kozlarını paylaşacak. Peki, Tottenham - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tottenham - Fulham maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 11:30