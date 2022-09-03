İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Real Sociedad sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Celta Vigo - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Real Sociedad ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Atletico Madrid maçı 3 Eylül Cumartesi saat 19:30'da oynanacak karşılaşmayı S Sport'ta canlı yayınlayacak.

REAL SOCIEDAD - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad

Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Mendez, Zubimendi, Merino, D Silva; Kubo, Cho

Atletico Madrid

Oblak; Llorente, Gimenez, Witsel, Reinildo, Carrasco; De Paul, Kondogbia, Koke; Morata, Felix