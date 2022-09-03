İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Real Madrid sahasında Real Betis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Real Madrid ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Real Betis maçı 3 Eylül Cumartesi saat 17:15'te oynanacak karşılaşma S Sport'ta canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius

Real Betis

Silva; Ruibal, Felipe, Gonzalez, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Canales, Fekir, Juanmi; Iglesias