İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Sevilla sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sevilla - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Sevilla ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Barcelona maçı 3 Eylül Cumartesi saat 22:00'de oynanacak karşılaşmayı S Sport'ta canlı yayınlayacak.

SEVILLA - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla

Bono; Navas, Nianzou, Carmona, Acuna; Jordan, Fernando, Delaney; Lamela, Mir, Gomez

Barcelona

Ter Stegen; Kounde, Araujo, E Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Torres