Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Peki, Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Newcastle United - Crystal Palace maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 10:17