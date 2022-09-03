Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Newcastle United, topladığı 6 puanla 12. sırada bulunuyor. Crystal Palace ise 5 puanla 13. sırada yer alıyor.
NEWCASTLE UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United - Crystal Palace maçı 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak ve beIN CONNECT'ten canlı yayınlanacak.
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