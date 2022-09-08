Chelsea'nin yeni hocası açıklandı! Graham Potter ile 5 yıllık sözleşme imzalandı

Chelsea'nin yeni hocası açıklandı! Graham Potter ile 5 yıllık sözleşme imzalandı

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb mağlubiyetinin ardından Thomas Tuchel ile yollarını ayırmıştı. İngiliz ekibi takımın başına ise Brighton'ın hocası olan Graham Potter'ı getirdi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 18:04