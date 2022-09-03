EVERTON LIVERPOOL MAÇI CANLI | Everton Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON LIVERPOOL MAÇI CANLI | Everton Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Premier Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Everton ile Liverpool, Goodison Park'ta karşı karşıya gelecek. Peki, Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Everton - Liverpool maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 10:00