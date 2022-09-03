Celtic Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Celtic Glasgow Rangers hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
İskoçya Ligi'nin 6. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. 5'te 5 yaparak liderlik koltuğunda bulunan Celtic, 2 puan gerisinde bulunan ezeli rakibi Glasgow Rangers'ı konuk edecek. Peki; Celtic-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 14:23
İskoçya Ligi'nin 6. haftasındaki dev derbide Celtic ile Glasgow Rangers kozlarını paylaşacak. Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın da formasını giydiği Rangers, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Celtic de taraftarı önünde ezeli rakibini devirerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
CELTIC - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Celtic - Rangers maçı 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 14.30'da başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
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