Celtic Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Celtic Glasgow Rangers hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Celtic Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Celtic Glasgow Rangers hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İskoçya Ligi'nin 6. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. 5'te 5 yaparak liderlik koltuğunda bulunan Celtic, 2 puan gerisinde bulunan ezeli rakibi Glasgow Rangers'ı konuk edecek. Peki; Celtic-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 14:23