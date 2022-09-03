Premier Lig'in 6. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool, Goodison Park'ta karşı karşıya geliyor.
Mücadele öncesi Everton, topladığı 3 puanla 17. sırada yer alıyor. 8 puandaki Liverpool ise 6. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden bulabilirsiniz...
EVERTON - LIVERPOOL İLK 11'LER
Everton: Pickford, Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko, Davies, Onana, Iwobi, Gray, Gordon, Maupay
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Tsimikas, Elliott, Fabinho, Carvalho, Salah, Nunez, Diaz
EVERTON - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanan Everton - Liverpool maçı, 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 14.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı olarak yayınlanıyor.