Fiorentina 1-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Ligi'nin 5. haftasında Juventus, Fiorentina'ya konuk oldu. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Müsabakada, Juventus yeni transferi Arkadiusz Milik ile öne geçerken, Fiorentina bu gole Christian Kouame ile karşılık verdi. İşte detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 03.09.2022- 18:05
Juventus, 9. dakikada yeni transferi Arkadiusz Milik ile öne geçerken, Fiorentina bu gole 29. dakikada Christian Kouame ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Juventus 9, Fiorentina 6 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Salernitana'yı sahasında ağırlayacak. Fiorentina, Bologna deplasmanına gidecek.