Fiorentina 1-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Ligi'nin 5. haftasında Juventus, Fiorentina'ya konuk oldu. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Müsabakada, Juventus yeni transferi Arkadiusz Milik ile öne geçerken, Fiorentina bu gole Christian Kouame ile karşılık verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 18:05